Вице-президент Федерации футбола Гвинеи Мохаммед Барри обсудил перспективы проведения товарищеского матча между национальными командами Гвинеи и России.

Сборная России по футболу
«Игра с российской сборной возможна в июне.  Ранее мы уже обсуждали с РФС проведение товарищеского матча на российском стадионе.  Нам нужно найти подходящее место для проведения этой встречи в одном из городов России», — сообщил Барри в интервью Sport24.

Согласно последним данным ФИФА, сборная Гвинеи занимает 80-ю позицию в мировом рейтинге, а российская команда — 36-ю.