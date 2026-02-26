Вице-президент Федерации футбола Гвинеи Мохаммед Барри обсудил перспективы проведения товарищеского матча между национальными командами Гвинеи и России.
«Игра с российской сборной возможна в июне. Ранее мы уже обсуждали с РФС проведение товарищеского матча на российском стадионе. Нам нужно найти подходящее место для проведения этой встречи в одном из городов России», — сообщил Барри в интервью Sport24.
Согласно последним данным ФИФА, сборная Гвинеи занимает 80-ю позицию в мировом рейтинге, а российская команда — 36-ю.