По сумме двух встреч «Реал» (1:0 и 2:1) пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бенфика» завершила свой путь на турнире.

У «Реала» отличились Орельен Чуамени на 16-й минуте и Винисиус Жуниор на 80-й минуте.

В составе португальской команды единственный гол забил Рафаэл Силва на 14-й минуте.

«Реал» одержал победу над «Бенфикой» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

