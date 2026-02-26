«Реал» одержал победу над «Бенфикой» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.
В составе португальской команды единственный гол забил Рафаэл Силва на 14-й минуте.
У «Реала» отличились Орельен Чуамени на 16-й минуте и Винисиус Жуниор на 80-й минуте.
Результат матча
Реал МадридМадрид2:1БенфикаЛиссабон
0:1 Рафаэл Силва 14' 1:1 Орельен Чуаэми 16' 2:1 Винисиус Жуниор 80'
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио (Давид Алаба 77'), Антонио Рюдигер, Трент Александер-Арнольд, Федерико Вальверде, Арда Гюлер (Cesar Palacios 84'), Орельен Чуаэми, Эдуардо Камавинга (Франко Мастантуоно 77'), Гонсало Гарсия (Тиаго Питарч Пинар 84'), Винисиус Жуниор, Alvaro Fernandez Carreras (Фран Гарсия 90')
Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Томаш Араужу, Амар Дедич, Андреас Шельдеруп (Энцо Барренечеа 85'), Рафаэл Силва, Фредрик Аурснес (Франьо Иванович 85'), Ричард Риос, Леандро Баррейро Мартинс (Sidny Lopes Cabral 90'), Вангелис Павлидис
Жёлтые карточки: Рауль Асенсио 57', Cesar Palacios 90+6' — Ричард Риос 35', Николас Отаменди 51'
По сумме двух встреч «Реал» (1:0 и 2:1) пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бенфика» завершила свой путь на турнире.