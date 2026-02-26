Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью не стал посещать пресс-студию на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во время ответного стыкового матча Лиги чемпионов против «Реала», завершившегося поражением португальской команды со счётом 1:2.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Как сообщает Record, специалист наблюдал за встречей из клубного автобуса. Причиной стала красная карточка, полученная им в первой игре с мадридцами, прошедшей неделю назад в Португалии, из-за чего тренер не имел права находиться на скамейке и руководить командой у кромки поля.

После финального свистка Моуринью вышел к болельщикам: он раздавал автографы и фотографировался с фанатами, несмотря на итоговое поражение.

В первой встрече «Реал» одержал победу со счётом 1:0, что позволило испанскому клубу выйти в 1/8 финала турнира.