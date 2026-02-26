Форвард «Реала» Килиан Мбаппе планирует вернуться к участию в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Нападающий пропустил ответный стыковой матч против «Бенфики» (2:1), так как у него были проблемы с коленом. По данным COPE, Мбаппе не примет участие в игре с «Хетафе» 2 марта, и его участие в матче с «Сельтой» также под вопросом.

Руководство «Реала» надеется, что Килиан будет в форме к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов. Защитник Дин Хейсен, который столкнулся с проблемами икроножной мышцы, вероятно, пропустит игру в понедельник, но вернется на поле в матче с «Сельтой».

Восстановление Джуда Беллингема и Дани Себальоса после травм продолжается, и они могут вернуться в дерби с «Атлетико» 22 марта или после паузы на сборные. Эдер Милитао, скорее всего, пропустит оба матча следующего этапа Лиги чемпионов.