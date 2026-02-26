В компании Red Bull недовольны эффективностью работы Юргена Клоппа, бывшего тренера «Ливерпуля», на должности главы глобального футбольного подразделения. По данным AS, сотрудничество с немецким специалистом может завершиться через год.

Юрген Клопп globallookpress.com

Источник сообщает, что Red Bull не будет препятствовать возвращению Клоппа к тренерской карьере следующим летом. Вместо него компания рассматривает кандидатуру Оливера Гласнера, который сейчас возглавляет «Кристал Пэлас».

Также отмечается, что Клоппа рассматривают как потенциального тренера для мадридского «Реала» на долгосрочную перспективу.