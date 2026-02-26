Мадридский «Реал» проявил интерес к центральному защитнику «Арсенала» Габриэлу Магальяйнсу. Об этом информирует издание TEAMtalk.

Габриэл Магальяйнс globallookpress.com

Источник сообщает, что «Реал» оперативно получил информацию о позиции «канониров» относительно продажи 28-летнего футболиста. «Арсенал» планирует продолжать укреплять свою команду и не намерен расставаться с ключевыми игроками, такими как Магальяйнс.

В текущем сезоне Габриэл Магальяйнс вышел на поле в 32 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи. Его контракт с «Арсеналом» действует до лета 2029 года.