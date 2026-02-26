По сумме двух встреч «Лилль» победил с результатом 2:1 и пробился в 1/8 финала турнира. Его соперник станет известен позже.

Открыл счет в игре Оливье Жиру на 4-й минуте встречи, а судьбу противостояния решил точный удар Натана Нгоя на 99-й минуте.

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Лилль» в овертайме переиграл «Црвену Звезду» со счетом 2:0.

2.75

