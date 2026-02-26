В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Лилль» в овертайме переиграл «Црвену Звезду» со счетом 2:0.
Открыл счет в игре Оливье Жиру на 4-й минуте встречи, а судьбу противостояния решил точный удар Натана Нгоя на 99-й минуте.
Результат матча
Црвена ЗвездаБелград0:2ЛилльЛилль
0:1 Оливье Жиру 4' 0:2 Натан Нгой 99'
Црвена Звезда: Матеус, Страхиня Эракович, Франклин Тебо (Милош Велькович 46'), Соль Ён Ву, Томас Гендель (Тими Элшник 71'), Раде Крунич, Наяир Тикнизян (Адем Авдич 106'), Василие Костов (Александар Катай 104'), Бруно Дуарте, Rodrigo De Souza Prado, Jay Enem (Марко Арнаутович 46')
Лилль: Берке Озер, Ромен Перро (Калвин Вердонк 106'), Айсса Манди, Шансель Мбемба, Тьяго Сантос (Ngal'ayel Mukau 95'), Хакон-Арнар Харальдссон (Натан Нгой 95'), Айюб Буадди, Бенжамен Андре, Оливье Жиру, Матиас Фернандес, Гаэтан Перрен (Фелиш Коррея 71')
Жёлтые карточки: Франклин Тебо 36', Томас Гендель 69', Адем Авдич 120+1' — Айюб Буадди 52'
По сумме двух встреч «Лилль» победил с результатом 2:1 и пробился в 1/8 финала турнира. Его соперник станет известен позже.