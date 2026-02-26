Нападающий Денис Буанга заключил новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». Соглашение действует до 31 декабря 2028 года и включает опцию продления на сезон 2029/30, как сообщает ESPN.

Денис Буанга globallookpress.com

31-летний футболист из Габона считается одним из лучших игроков МЛС с момента перехода из французского «Сент-Этьена» в августе 2022 года. В сезоне 2025 года он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 101 гол и отдав 42 результативные передачи в 152 матчах.

В регулярном чемпионате сезона 2025 Буанга забил 24 мяча, заняв второе место в списке лучших бомбардиров и став первым игроком МЛС, который забивает не менее 20 голов на протяжении трех сезонов подряд.