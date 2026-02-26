Бывший защитник сборной России Дмитрий Ананко поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

Эдуард Сперцян («Краснодар») globallookpress.com

«По 40% отдаю "Краснодару" и "Зениту", еще 20% — ЦСКА. Хотя чем черт не шутит, "Балтика" нас может еще удивить весной. "Зениту" еще дома играть с "Краснодаром", этот матч будет за шесть очков.

В позапрошлом сезоне "Краснодар" и "Динамо" имели отличные шансы на чемпионство, но "Зенит", как опытный боец, воспользовался их заминкой и выиграл титул. Чем больше спортивных интриг в чемпионате, тем интереснее», — цитирует Ананко «Матч ТВ».

Перед стартом весенней части сезона РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар» с 40 баллами.