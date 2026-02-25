Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался про ответную встречу стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Галатасараем».

Лучано Спаллетти globallookpress.com

Игра в Турине начнется 25 февраля в 23:00 мск. Первый матч «Галатасарай» выиграл со счетом 5:2.

«В некоторые игры не просто играют, их создают. Этот день требует вовлечённости и участия всех, и нам нужен боевой дух наших болельщиков. Мы понимаем, что ситуация непростая, но мы просим их поддержать нас. С ними мы сильнее. Мы будем стараться до самого конца. Нам нужно быть более сплочёнными, чем раньше.

Мы знаем себе цену, нам нужно быть едиными и действовать компактно. Мы должны показать, что то, чем мы занимаемся сейчас, — это не предел наших возможностей», — приводит слова Спаллетти официальный сайт «Ювентуса».