Экс-наставник сборной России Юрий Семин отметил, почему российский вратарь Матвей Сафонов смог завоевать место в основном составе «ПСЖ».

Юрий Семин globallookpress.com

«Сафонов завоевал место в основном составе "ПСЖ" за счет трудолюбия. Это тот случай, когда футболист доказывает тренеру на протяжении всех тренировок, что он достоин играть.

Думаю, присутствие Хвичи в команде тоже помогло Матвею чувствовать себя комфортно в коллективе. Для вратаря очень важна психологическая устойчивость. И у Сафонова есть эта внутренняя уверенность в своих силах», — сказал Семин «Советскому спорту».

«ПСЖ» 25 февраля сыграет с «Монако» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 мск.