Норвежский тренер Эрлинг Мо назначен на пост главного тренера турецкого клуба «Кайсериспор», где выступают российские футболисты Герман Онугха, Федор Чалов и Денис Макаров.

Федор Чалов globallookpress.com

Информацию об этом предоставила пресс-служба команды, выступающей в турецкой Суперлиге. С Эрлингом Мо подписан контракт на полтора года.

Во вторник, 24 февраля, предыдущий главный тренер команды, черногорский специалист Радомир Джалович, покинул свой пост. Ранее Мо работал ассистентом Уле-Гуннара Сульшера в «Бешикташе», а также возглавлял норвежский клуб «Мольде».