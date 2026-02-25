Румынский специалист Кристиан Киву подписал новый контракт с миланским «Интером», который будет действовать до 2028 года с возможностью продления еще на год, информирует известный инсайдер Николо Скира.

Кристиан Киву globallookpress.com

Киву, в настоящее время занимающий пост главного тренера основной команды «Интера», также получит повышение заработной платы. Он возглавил клуб в июне 2025 года, ранее работая в «Парме» и тренерских штабах молодежных команд «Интера».

Ранее, 24 февраля, «Интер» потерпел поражение от норвежского «Буде-Глимт» в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, завершив свое участие в турнире.