Полузащитник «Интера» Николо Барелла высказался по поводу поражения от «Буде-Глимт» (1:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Такие поражения — часть игры.  Такое случается.  Нужно было забивать первыми, мы этого не сделали.  Поздравляю "Буде-Глимт", они выиграли оба матча и заслужили общую победу.  Конечно, разочарованы.  Мы хотим проходить как можно дальше в каждом турнире.  Мы старались, но они были лучше», — цитирует официальный сайт УЕФА Бареллу.

«Буде-Глимт» пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится либо с «Манчестер Сити», либо со «Спортингом».