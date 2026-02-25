Футболист московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев дал совет партнеру по команде Алексею Батракову.

Алексей Батраков globallookpress.com

Ранее СМИ писали, что Батраков может продолжить карьеру в Европе. Бакаев посоветовал одноклубнику оставаться самим собой.

«Я про Батракова столько хороших вещей сказал… Уже зазнаться может. Один из самых талантливых, конечно.

Какой совет бы дал Батракову? Оставаться самим собой», — сказал Бакаев «Чемпионату».

«Локомотив» в таблице РПЛ находится на третьем месте. После 18 игр в лиге лидирует «Краснодар».