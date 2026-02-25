Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал о желании клуба продлить контракт с защитником Кевином Андраде.

Кевин Андраде globallookpress.com

«Мы уже начали общение с агентом и самим футболистом на предмет нового контракта. Мы услышали положительную реакцию с их стороны. Они готовы к общению по условиям личного контракта и довольны тем, как развивается карьера Кевина в Калининграде. Андраде хочет играть в национальной сборной Колумбии, а для этого нужно, чтобы "Балтика" играла так, как сейчас играет. Поэтому мы обязательно приложим усилия, чтобы Кевин остался у нас», — сказал Маргарян в интервью пресс‑служба «Балтики».

Андраде перешел в «Балтику» в январе 2024 года, действующий контракт защитника рассчитан до июня 2027 года.