Главный тренер «Зенита» Сергей Семак озвучил главную цель команды.

Сергей Семак globallookpress.com

«Наша главная цель — даже не стать чемпионами, а привить игрокам голод к победам в любой ситуации. Есть игроки, которые относятся к футболу как к работе. А есть те, кто всегда хочет выигрывать. Таким легче — они всегда голодны.

Мы пытаемся разнообразить процесс, видоизменять подход, тренировочный процесс, чтобы игрокам было интереснее. Но все ребята профессионалы, они хорошо делают свою работу. Хотя быть голодным эмоционально, повторюсь, каждый год сложно», — сказал Семак «Чемпионату».

«Зенит» после 18 туров идет вторым в таблице чемпионата России-2025/26, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.