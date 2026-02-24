Полузащитник Уэстон Маккенни, вероятно, продлит контракт с «Ювентусом». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Уэстон Маккенни globallookpress.com

Переговоры между игроком и клубом находятся на завершающей стадии, и стороны уже обсудили почти все условия соглашения. Официальное объявление о продлении контракта ожидается в ближайшее время. Текущий контракт Маккенни с «Ювентусом» истекает летом 2026 года.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Уэстона Маккенни составляет 22 миллиона евро. В сезоне 2025/26 он сыграл 36 матчей за клуб во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 7 результативных передач.