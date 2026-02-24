Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность переноса межконтинентальных стыковых матчей чемпионата мира 2026 года из Мексики из-за ухудшения криминогенной ситуации в стране. Под угрозой также оказались игры финальной части турнира, как сообщает издание The Athletic.

Логотип ФИФА globallookpress.com

Изначально межконтинентальные стыковые матчи с участием сборных Конго, Ямайки и Новой Каледонии должны были пройти в Мексике с 26 по 31 марта на стадионе «Акрон» в Гвадалахаре. Однако, в свете текущей обстановки, ФИФА изучает возможность переноса этих матчей.

Кроме того, в мексиканских городах Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее планировалось провести 13 матчей чемпионата мира, включая церемонию открытия. Однако ФИФА готова перенести матчи основной части турнира только в крайнем случае, если серьезные опасения выразят официальные лица, ответственные за безопасность, и коммерческие партнеры.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым турниром, который примет 48 национальных команд и пройдет одновременно в трех странах — США, Канаде и Мексике. Соревнования запланированы на период с 11 июня по 19 июля.