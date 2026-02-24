В ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Атлетико» в родных стенах разгромил «Брюгге» со счетом 4:1.
Автором хет-трика в составе мадридцев стал Александр Серлот, еще одно взятие ворот на счету Джонни Кардосо. За бельгийскую команду отличился Йоэль Ордонез.
Результат матча
АтлетикоМадрид4:1БрюггеБрюгге
1:0 Александр Сёрлот 23' 1:1 Хоэль Ордоньес 36' 2:1 Джонни Кардозо 48' 3:1 Александр Сёрлот 76' 4:1 Александр Сёрлот 87'
Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Маркос Льоренте, Коке (Науэль Молина 70'), Джонни Кардозо (Родриго Мендоса 83'), Алекс Баэна (Адемола Лукман 70'), Джулиано Симеоне (Хосе Хименес 83'), Александр Сёрлот, Хулиан Альварес (Антуан Гризманн 58')
Брюгге: Симон Миньоле, Хоакин Сейс (Густаф Нильссон 83'), Брандон Мехеле (Бьорн Мейер 88'), Хоэль Ордоньес, Кириани Саббе, Ханс Ванакен, Уго Ветлесен (Мамаду Диахон 65'), Николо Трезольди (Ромео Вермант 65'), Христос Дзолис (Феликс Лемарешаль 83'), Карлуш Форбс, Александар Станкович
Жёлтые карточки: Маркос Льоренте 85' — Хоэль Ордоньес 40', Ромео Вермант 85'
В первой игре была зафиксирована ничья 3:3. Таким образом, подопечные Диего Симеоне пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов. Их соперник станет известен позже.