Украинский защитник Илья Забарный, выступающий за «ПСЖ», пока не сумел полностью оправдать ожидания после перехода из «Борнмута», сообщает французская пресса.

Илья Забарный globallookpress.com

По данным Le Figaro, при увеличении игрового времени украинец не демонстрирует достаточной уверенности: в его действиях отмечают определённую скованность, недостаточную надёжность в работе с мячом, а также отсутствие доминирования в верховых дуэлях и единоборствах.

Отмечается, что руководство парижского клуба рассчитывало на более яркое проявление качеств футболиста. На этом фоне капитан команды Маркиньос сохраняет прочные позиции в стартовом составе, поскольку Забарный пока не воспользовался шансом закрепиться в основе.