Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах переживает непростую серию в чемпионате Англии — уже девять матчей подряд он не может забить гол.

Мохамед Салах globallookpress.com

Последний мяч в АПЛ Салах забил 1 ноября в игре с «Астон Виллой» (2:0). В недавнем выездном поединке с «Ноттингем Форест» «Ливерпуль» добывал победу лишь на последних секундах благодаря голу Мак Аллистера, а Салах, выйдя в стартовом составе, вновь остался без забитого мяча.

В сезоне-2025/26 египтянин провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал восемь результативных передач.