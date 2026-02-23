В последнем матче Ла Лиги мадридский «Реал» уступил первое место «Барселоне», проиграв сопернику.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

В социальных сетях начали обсуждать теории заговора, связанные с аргентинским вингером Франко Мастантуоно, который не выходил на поле после инцидента в матче 23-го тура с «Валенсией».

Многие болельщики считают, что Мастантуоно сознательно не отдал пас нападающему Килиану Мбаппе в ключевой момент игры с «Валенсией», предпочтя пробить по воротам самостоятельно. Французский форвард, находившийся в более выгодной позиции, просил сделать передачу, но Мастантуоно не выполнил его просьбу. После этого Мбаппе выразил свое недовольство действиями аргентинца.

С тех пор Мастантуоно больше не появлялся на поле. 21 февраля «Реал» потерпел поражение от «Осасуны» со счетом 1:2 в матче 25-го тура, что позволило «Барселоне» выйти на первое место. После 25 игр мадридский клуб набрал 60 очков, уступив каталонцам всего одно очко.