Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес не сможет принять участие в матче 27-го тура английской Премьер-лиги против «Эвертона» из-за травмы, сообщает журналист Лори Уитуэлл на сайте The Athletic.

Лисандро Мартинес globallookpress.com

Футболист получил повреждение икроножной мышцы, и его участие в игре с «ирисками» исключено. Ожидается, что восстановление займет около двух недель. Это уже шестая травма для Мартинеса с 2022 года, большинство из которых он получал в период с февраля по апрель.

В текущем сезоне аргентинец сыграл в 15 матчах за «красных дьяволов». Команда занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.