Нападающий «Монако» Магнес Аклиуш имеет шансы выйти на поле в ответном стыковом матче Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен», запланированном на 25 февраля. Об этом сообщает L’Équipe.

Магнес Аклиуш globallookpress.com

В предыдущей игре футболист получил травму бедра, но повреждение оказалось несерьезным. Из-за этого он пропустил матч Лиги 1 с «Лансом» (3:2). Однако в воскресенье Аклиуш тренировался в обычном режиме, что может свидетельствовать о его готовности сыграть в предстоящей встрече с парижским клубом.

Первая игра между командами завершилась со счётом 3:2 в пользу «Пари Сен-Жермен». В текущем сезоне Аклиуш забил четыре гола и отдал шесть результативных передач в 32 матчах.