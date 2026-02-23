В преддверии второго стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Бенфикой», запланированного на 25 февраля, главный тренер португальского клуба, Жозе Моуринью, отказался от общения с представителями СМИ.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Это решение было объявлено 23 февраля, и тренер подтвердил, что не будет проводить пресс-конференции ни до, ни после матча, как сообщает Mirror.

Кроме того, стало известно о дисквалификации полузащитника «Бенфики», Джанлуки Престианни. УЕФА приняла это решение после расследования инцидента с возможным проявлением расизма в отношении вингера «Реала», Винисиуса Жуниора.