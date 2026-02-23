Международный центр спортивных исследований футбола (CIES) представил рейтинг максимальной скорости игроков в текущем сезоне Лиги чемпионов, распределив показатели по пяти основным позициям.

Абдукодир Хусанов (на фото — справа)
Абдукодир Хусанов (на фото — справа) globallookpress.com

Среди центральных защитников лучший результат продемонстрировал игрок «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов — 35,80 км/ч.  Этот показатель стал самым высоким среди представителей его амплуа.

В список также вошёл защитник «ПСЖ» Илья Забарный.  Украинец расположился на 14-й строчке рейтинга центральных защитников с максимальной скоростью 33,48 км/ч.

Абсолютным лидером по скорости среди всех позиций стал нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон.  Согласно данным CIES, он сумел развить скорость 37,92 км/ч, что стало лучшим результатом турнира на данный момент.