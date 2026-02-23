Абсолютным лидером по скорости среди всех позиций стал нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон . Согласно данным CIES, он сумел развить скорость 37,92 км/ч, что стало лучшим результатом турнира на данный момент.

В список также вошёл защитник «ПСЖ» Илья Забарный . Украинец расположился на 14-й строчке рейтинга центральных защитников с максимальной скоростью 33,48 км/ч.

Среди центральных защитников лучший результат продемонстрировал игрок «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов — 35,80 км/ч. Этот показатель стал самым высоким среди представителей его амплуа.

Международный центр спортивных исследований футбола (CIES) представил рейтинг максимальной скорости игроков в текущем сезоне Лиги чемпионов, распределив показатели по пяти основным позициям.

1.93

Прогнозы•Завтра 23:00 «Ньюкасл» — «Карабах». Прогноз и ставка Сможет ли «Карабах» громко хлопнуть дверью?

Футбол•Сегодня 13:50 Старый сценарий или новая реальность: сможет ли «Ман Сити» вернуть чемпионский инстинкт?

Футбол•Вчера 21:43 «Тоттенхэм» — «Арсенал»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Вчера 19:04 «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Вчера 11:29 Железный человек: как 40-летний Джеймс Милнер установил рекорд АПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•21/02/2026 18:48 Бег с барьерами: неприятности преследуют Самошникова в «Спартаке»

Футбол•21/02/2026 16:27 Слишком рано и слишком много: почему Флику пора вспомнить, что Ямаль — не робот

Футбол•21/02/2026 11:13 Сказка на «Боллар-Делелис»: почему чемпионство «Ланса» уже не выглядит фантастикой

Футбол•20/02/2026 16:59 Архитектор с ДНК победителя: как Фабрегас стал идеальным тренером для топ-клубов

Футбол•20/02/2026 11:36 Король Франции: взлеты, трагедии и феномен Мишеля Платини

Выбор читателей

Футбол•17/02/2026 02:47 «Барселона» потеряла лидерство в Примере! Команда Флика не справилась с «Жироной»

Милан-2026•17/02/2026 03:45 Фигурка на ОИ-2026: Миура и Кихара — с рекордом и золотом, у Грузии — первая медаль

Милан-2026•18/02/2026 19:05 Один в поле воин. Каково это — быть единственным олимпийцем от своей страны?

Милан-2026•Вчера 19:16 «Звездно-полосатый» реванш: сборная США обыграла Канаду в матче за олимпийское золото

Милан-2026•17/02/2026 02:08 ИИ вместо судей: как фигурное катание пытается избавиться от необъективных оценок

Самое интересное

Бои•26/12/2025 20:19 7 самых ярких нокаутов UFC в 2025-м: Левый хук Прохазки, хай-кик Салкилда и еще 5 штук

Футбол•25/12/2025 16:56 Вездесущий Джака, Субименди и прорыв Экитике. Топ-10 лучших трансферов сезона АПЛ

Футбол•25/12/2025 14:40 Напарник для Бруну: Балеба и другие кандидаты в центр поля «Манчестер Юнайтед»

Футбол•25/12/2025 12:52 Заложник «Фантастической четверки»: почему Алонсо приходится выживать в «Реале»