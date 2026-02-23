Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Леванте» в матче Примеры.

По словам специалиста, его футболистам понадобилось некоторое время для того, чтобы почувствовать этот матч и начать хорошо играть.

«У нас получился действительно хороший матч. Мы здорово сыграли. Рад, что нам не только удалось победить, но ещё и оставить свои ворота в неприкосновенности», — сказал Флик Marca.

Каталонцы разгромили «Леванте» со счетом 3:0. Благодаря этой победе подопечные Флика вернулись на первую позицию в турнирной таблице Ла Лиги.