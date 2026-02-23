В 26-м туре Серии А «Болонья» примет «Удинезе». Команды сыграют на «Ренато Даль'Ара» 23 февраля. Начало в 22:45 мск.

«Болонья» и «Удинезе» находятся по соседству в турнирной таблице. «Борзые» опережают соперника на одно очко благодаря победе в прошлом туре над «Торино» (2:1).

У хозяев сегодня особая мотивация. «Болонья» не побеждает дома уже 4 поединка подряд, поэтому ей сегодня очень важно прервать эту серию. Но остались ли у команды силы после непростого выезда в Норвегию?

