Президент российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал основных трансфером зимы с участием наших команд.

Александр Алаев globallookpress.com

«Я не могу выделить один трансфер прошедшего окна, выделю, наверное, пять. Безусловно, обмен Лусиано Гонду на Игоря Дивеева — это ярко, две команды борются за чемпионство, яркая афиша. Безусловно, трансфер Дмитрия Баринова в ЦСКА. Не расставляю по местам. Но человек-легенда, в целом хочется сказать, что ЦСКА укрепил состав и свои позиции. Два трансфера "Зенита" выделяются.

Очень понравился на Зимнем Кубке Джон Джон, видно, что качественный футболист, думаю, что может стать яркой звездой нашей лиги. Конечно, Джон Дуран, правда, мы его пока не видели. Конечно, событие, что такой футболист приезжает. Наверное, у него не всё гладко было, переходы, но я уверен, что руководство клуба его замотивирует и мы увидим яркую концовку чемпионата», — цитирует Алаева ТАСС.

Зимнее трансферное окно захлопнулось 20 февраля. После 18 туров в таблице РПЛ лидируют «Краснодар» (40) и «Зенит» (39). Матчи чемпионата возобновятся 28 февраля.