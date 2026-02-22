Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 23-го тура саудовской Про-Лиги против «Аль-Хазма». Встреча завершилась уверенной победой клуба из Эр-Рияда со счётом 4:0. Португалец открыл счёт уже на 13-й минуте, а затем поставил точку в игре на 80-й. Также отличились Коман и Анжело.

Криштиану Роналду globallookpress.com

После финального свистка Роналду высказался о своём будущем, дав понять, что не планирует покидать чемпионат Саудовской Аравии.

«Я принадлежу Саудовской Аравии. Я хочу продолжать выступать здесь. Это страна, которая приняла меня, мою семью и друзей. Я счастлив здесь и хочу остаться», — приводит слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 41-летний форвард демонстрирует впечатляющую результативность — 20 голов в 22 матчах во всех турнирах. «Аль-Наср» после этой победы занимает третье место в таблице, набрав 52 очка.