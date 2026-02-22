«Рома» примет «Кремонезе» в матче 26-го тура Серии А, который состоится 22 февраля в 22:45 мск на поле стадионе «Олимпико» в Риме.

«Рома» входит в четверку лидеров турнира. Ближайшие оппоненты уже сыграли свои матчи, поэтому у «римлян» есть возможность закрепиться в зоне Лиги чемпионов, вплотную подобравшись при этом к идущему третьим «Наполи».

В последних турах у команде Гасперини было совсем немного. Она проиграла лишь «Удинезе», после чего выиграла у «Кальяри» (2:0) и сыграла вничью с «Наполи» (2:2). «Кремонезе» является тем соперником, в матче с которым можно и нужно набирать очки. Смогут ли «римляне» добиться желаемого?

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.

Букмекеры оценивают шансы команд котировками 1.34 и 10.7, на ничью они предлагают 4.99.

Искусственный интеллект считает, что «Рома» победит со счетом 3:0.

Прямую трансляцию матча «Рома» — «Кремонезе» смотрите на LiveCup.Run.

