В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Ренн» одержал уверенную победу над «Осером» со счетом 3:0. Встреча прошла на выезде.

Махди Камара globallookpress.com

Все три гола были забиты в первом тайме. Махди Камара оформил дубль, а Эстебан Леполь добавил еще один мяч в ворота соперника.

Результат матча Осер Осер 0:3 Ренн Ренн 0:1 Махди Камара 20' 0:2 Эстебан Леполь 22' 0:3 Махди Камара 45' Осер: Донован Леон, Ламин Си ( Гидеон Менса 46' ), Синали Дьоманде, Брайан Око, Клеман Акпа ( Фредрик Оппегор 46' ), Науиру Ахамада ( Марвен Сеная 46' ), Элиша Овусу, Кевин Дануа ( Tidiane Devernois 86' ), Дэнни Намасо, Секу Мара ( Хосуэ Казимир 46' ), Лассин Синайоко Ренн: Брис Самба, Лилиан Брассье, Антони Руо, Махамаду Нагида, Себастьян Шиманьски ( Яссир Забири 78' ), Валентин Ронжье, Махди Камара ( Henrick Do Marcolino 89' ), Эстебан Леполь ( Брил Эмболо 68' ), Арно Норден ( Джауи Сиссе 78' ), Муса Аль-Тамари ( Людовик Блас 68' ), Кентен Мерлен Жёлтые карточки: Кентен Мерлен 47' (Ренн), Валентин Ронжье 77' (Ренн), Антони Руо 81' (Ренн), Махди Камара 85' (Ренн)

Статистика матча 2 Удары в створ 7 7 Удары мимо 3 43 Владение мячом 57 4 Угловые удары 5 1 Офсайды 2 17 Фолы 22

Благодаря этой победе «Ренн» поднялся на пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 37 очков. «Осер», набравший 17 очков, остался на 16-й строчке.

Следующий матч «Ренн» сыграет 28 февраля против «Тулузы», а «Осер» 1 марта встретится с «Лорьяном».