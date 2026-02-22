В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Ренн» одержал уверенную победу над «Осером» со счетом 3:0. Встреча прошла на выезде.
Все три гола были забиты в первом тайме. Махди Камара оформил дубль, а Эстебан Леполь добавил еще один мяч в ворота соперника.
Результат матча
ОсерОсер0:3РеннРенн
0:1 Махди Камара 20' 0:2 Эстебан Леполь 22' 0:3 Махди Камара 45'
Осер: Донован Леон, Ламин Си (Гидеон Менса 46'), Синали Дьоманде, Брайан Око, Клеман Акпа (Фредрик Оппегор 46'), Науиру Ахамада (Марвен Сеная 46'), Элиша Овусу, Кевин Дануа (Tidiane Devernois 86'), Дэнни Намасо, Секу Мара (Хосуэ Казимир 46'), Лассин Синайоко
Ренн: Брис Самба, Лилиан Брассье, Антони Руо, Махамаду Нагида, Себастьян Шиманьски (Яссир Забири 78'), Валентин Ронжье, Махди Камара (Henrick Do Marcolino 89'), Эстебан Леполь (Брил Эмболо 68'), Арно Норден (Джауи Сиссе 78'), Муса Аль-Тамари (Людовик Блас 68'), Кентен Мерлен
Жёлтые карточки: Кентен Мерлен 47' (Ренн), Валентин Ронжье 77' (Ренн), Антони Руо 81' (Ренн), Махди Камара 85' (Ренн)
Благодаря этой победе «Ренн» поднялся на пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 37 очков. «Осер», набравший 17 очков, остался на 16-й строчке.
Следующий матч «Ренн» сыграет 28 февраля против «Тулузы», а «Осер» 1 марта встретится с «Лорьяном».