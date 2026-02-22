Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио высказался о поражении от «Осасуны» (1:2) в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Рауль Асенсио globallookpress.com

«Мы очень расстроены тем, что не смогли одержать победу, и уже думаем о среде», — написал Асенсио в соцсетях.

В среду, 25 февраля, пройдет ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Реалом» и «Бенфикой». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

После 25 матчей Примеры «Реал» набрал 60 очков и лидирует в таблице, но у идущей на втором месте «Барселоны» (58) есть матч в запасе.