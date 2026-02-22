В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Нант» в родных стенах переиграл «Гавр» со счетом 2:0.
На 3-й минуте автогол Яниса Зуауи открыл счет в игре, а Игнатиус Ганаго с пенальти на 34-й минуте установил окончательный результат на табло.
Результат матча
НантФранция. Лига 12:0ГаврГавр
1:0 Иньятиус Ганаго 34' пен.
Нант: Антони Лопеш, Чидози Авазим, Николя Коцца, Фабьен Сентонс, Дейер Мачадо (Демен Ассумани 46'), Йоанн Лепенан, Мохамед Каба, Луи Леру (Франсис Коклен 81'), Иньятиус Ганаго (Баэреба Гирасси 53'), Юссеф Эль-Араби, Ali Youssif Ibrahim Al Musrati
Гавр: Мори Дио, Янис Зуаи, Лоик Него, Готье Льорис, Фоде Дукуре (Алли Саматта 46'), Тимоте Пембеле (Kenny Quetant 46'), Софьян Буфаль (Ясин Кехта 63'), Рассул Ндиайе, Люка Гурна-Дуат, Симон Эбоног, Исса Сумаре
Жёлтые карточки: Фабьен Сентонс 14', Николя Коцца 66', Демен Ассумани 79' — Люка Гурна-Дуат 32', Ясин Кехта 83'
«Нант» с 17 баллами занимает предпоследнее место в турнирной таблице, «Гавр» (26) — 13-й.
В параллельной игре «Лилль» на выезде одолел «Анже» со счетом 1:0.
Победу гостям принес точный удар Оливье Жиру на 45+2-й минуте.
Благодаря победе «Лилль» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в таблице. «Анже» с 29 очками идет 12-м.