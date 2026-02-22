В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Нант» в родных стенах переиграл «Гавр» со счетом 2:0.

На 3-й минуте автогол Яниса Зуауи открыл счет в игре, а Игнатиус Ганаго с пенальти на 34-й минуте установил окончательный результат на табло.

Результат матча Нант Франция. Лига 1 2:0 Гавр Гавр 1:0 Иньятиус Ганаго 34' пен. Нант: Антони Лопеш, Чидози Авазим, Николя Коцца, Фабьен Сентонс, Дейер Мачадо ( Демен Ассумани 46' ), Йоанн Лепенан, Мохамед Каба, Луи Леру ( Франсис Коклен 81' ), Иньятиус Ганаго ( Баэреба Гирасси 53' ), Юссеф Эль-Араби, Ali Youssif Ibrahim Al Musrati Гавр: Мори Дио, Янис Зуаи, Лоик Него, Готье Льорис, Фоде Дукуре ( Алли Саматта 46' ), Тимоте Пембеле ( Kenny Quetant 46' ), Софьян Буфаль ( Ясин Кехта 63' ), Рассул Ндиайе, Люка Гурна-Дуат, Симон Эбоног, Исса Сумаре Жёлтые карточки: Фабьен Сентонс 14', Николя Коцца 66', Демен Ассумани 79' — Люка Гурна-Дуат 32', Ясин Кехта 83'

Статистика матча 2 Удары в створ 0 2 Удары мимо 3 29 Владение мячом 71 5 Угловые удары 6 0 Офсайды 4 15 Фолы 10

«Нант» с 17 баллами занимает предпоследнее место в турнирной таблице, «Гавр» (26) — 13-й.

В параллельной игре «Лилль» на выезде одолел «Анже» со счетом 1:0.

Победу гостям принес точный удар Оливье Жиру на 45+2-й минуте.

Благодаря победе «Лилль» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в таблице. «Анже» с 29 очками идет 12-м.