В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Нант» в родных стенах переиграл «Гавр» со счетом 2:0.

«Нант»
«Нант» globallookpress.com

На 3-й минуте автогол Яниса Зуауи открыл счет в игре, а Игнатиус Ганаго с пенальти на 34-й минуте установил окончательный результат на табло.

Результат матча

НантФранция. Лига 1Нант2:0ГаврГаврГавр
1:0 Иньятиус Ганаго 34' пен.
Нант:  Антони Лопеш,  Чидози Авазим,  Николя Коцца,  Фабьен Сентонс,  Дейер Мачадо (Демен Ассумани 46'),  Йоанн Лепенан,  Мохамед Каба,  Луи Леру (Франсис Коклен 81'),  Иньятиус Ганаго (Баэреба Гирасси 53'),  Юссеф Эль-Араби,  Ali Youssif Ibrahim Al Musrati
Гавр:  Мори Дио,  Янис Зуаи,  Лоик Него,  Готье Льорис,  Фоде Дукуре (Алли Саматта 46'),  Тимоте Пембеле (Kenny Quetant 46'),  Софьян Буфаль (Ясин Кехта 63'),  Рассул Ндиайе,  Люка Гурна-Дуат,  Симон Эбоног,  Исса Сумаре
Жёлтые карточки:  Фабьен Сентонс 14',  Николя Коцца 66',  Демен Ассумани 79'  —  Люка Гурна-Дуат 32',  Ясин Кехта 83'

«Нант» с 17 баллами занимает предпоследнее место в турнирной таблице, «Гавр» (26) — 13-й.

В параллельной игре «Лилль» на выезде одолел «Анже» со счетом 1:0.

Победу гостям принес точный удар Оливье Жиру на 45+2-й минуте.

Благодаря победе «Лилль» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в таблице.  «Анже» с 29 очками идет 12-м.