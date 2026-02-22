Бывший футболист «Ливерпуля» Дэнни Мерфи высказался об игре нападающего «Арсенала» Виктора Дьекереша в матче 27-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (4:1).

Виктор Дьекереш -нападающий «Арсенала» globallookpress.com

Форвард оформил дубль в ворота «шпор», отличившись на 47-й и 90+4-й минутах встречи.

«Некоторые болельщики "Арсенала" разделились во мнениях (о Викторе Дьекереше): одни поддерживают его, другие считают, что он не тот, кто нужен команде. После сегодняшнего выступления он точно заставит кое-кого изменить свое мнение.

Для игрока неважно, каких успехов ты добился раньше и что сделал прежде — если у тебя был неудачный отрезок или ты знаешь, что люди в тебе сомневаются, это все равно закрадывается в голову. Сегодняшний матч пойдет ему только на пользу. По его физике было видно, что он получает удовольствие от игры.

Теперь он может ходить по воде. У него есть конкуренция за место в составе, но после такого выступления выбор для Артеты становится очевидным. Думаю, теперь мы можем увидеть от него хорошую серию матчей», — сказал Мерфи BBC.

В нынешнем сезоне Дьекереш провел за «Арсенал» 25 матчей и забил 10 голов.