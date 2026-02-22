Тренер «Милана» Марко Ландуччи высказался о поражении от «Пармы» (0:1).

«Мы недовольны, но "Парма" провела отличный матч. Мяч сегодня просто не шел в ворота. Мы хотели взять три очка после стольких положительных результатов, и теперь нам нужно вернуться к работе перед матчем с "Кремонезе". Команда разочарована. Мы должны думать не о других, а о своем собственном пути. Мы должны достигать своей цели игра за игрой, для этого нужно набрать как можно больше очков. Мы выиграли много очков с таким настроем.

Во втором тайме мы были более агрессивны.»Парма« тогда играла очень хорошо, а нам немного не повезло, но таков футбол.

Чемпионат Италии очень сложный и коварный. Сегодня мы старались сделать все, что в наших силах, но Серия А — это, пожалуй, самая сложная лига в мире, и некоторые матчи складываются не очень удачно», — сказал Ландуччи в интервью Sky Sport.

После этого матча «Парма» располагается на 12-й позиции в таблице Серии А с 32 очками в активе. «Милан» — на 2-й строчке с 54 баллами.