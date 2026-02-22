Президент «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, как общественность восприняла увольнение главного тренера «быков» Владимира Ивича, при котором команда боролась за золото в сезоне-2023/24.

«Иногда только и ждут, как в мультике про Маугли: "Акелла промахнулся". И с удовольствием "насыпали" все, что хотели, с радостью бросились рассказывать о моих интеллектуальных способностях. Оно было понятно нам, и мы спокойны были.

У меня нет задачи что-то доказывать. Я глубоко убежден, что болельщики не приходят посмотреть, как тактически сильный тренер, который сидит в окопах, пару раз выбежал и переиграл другого, который идет с закрытым забралом», — сказал Галицкий в фильме «Краснодар. Путь к чемпионству».

В прошлом сезоне «Краснодар» с Мусаевым выиграл РПЛ. В чемпионате России-2025/26 «быки» лидируют в таблице после 18 туров, опережая идущий вторым «Зенит» на одно очко.