Руководство Бразильской конфедерации футбола намерено продлить сотрудничество с Карло Анчелотти, сообщает AS.

Карло Анчелотти globallookpress.com

По информации источника, специалисту предлагают новый четырехлетний контракт. Его зарплата может составить около 40 млн евро в год — в таком случае итальянец станет самым высокооплачиваемым тренером национальной сборной в мире. Действующее соглашение также включает бонус в размере 5 млн евро в случае победы сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года.

Анчелотти возглавил национальную команду в мае 2025 года. Под его руководством бразильцы провели восемь матчей, одержав четыре победы, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения.

Ранее 66-летний Анчелотти работал с такими клубами, как «Милан», «Реал», «Ювентус», «ПСЖ», «Бавария», «Эвертон» и «Наполи».