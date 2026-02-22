Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал возможное возвращение к тренерской работе.

Дмитрий Аленичев globallookpress.com

«Рассчитываю, что в будущем ещё вернусь на тренерский мостик в качестве главного тренера. Если будет что-то интересное, я обязательно это рассмотрю.

Многие считают, что мне стоит вернуться во Вторую лигу или в КФК, где я уже прошёл достаточно тяжёлый путь. Но, конечно же, туда я не вернусь», — сказал Аленичев «Чемпионату».

Последним клубом в тренерской карьере Аленичева стал «Енисей», из которого он ушел в июне 2019 года.