В 25-м туре Ла Лиги предстоящий матч «Осасуна» — «Реал» в Памплоне будет проходить под усиленным контролем со стороны официальных лиц. Решение связано с предыдущими инцидентами, в частности со скандалом вокруг форварда «сливочных» Винисиуса на матче Лиги чемпионов против «Бенфики».

По информации Defensa Central, на трибунах и вокруг поля будут работать не два привычных инспектора, а четыре специалиста, задача которых — следить за поведением болельщиков и соблюдением регламента. Особое внимание уделят проявлениям расизма, оскорблениям и провокациям, которые могут возникнуть до, во время и после игры.

«Реал» также предпринял внутренние меры: клуб предупредил трёх игроков команды о необходимости сохранять спокойствие и не реагировать на провокации фанатов. Напомним, что в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов Винисиус заявил, что нападающий «Бенфики» Джанлука Престианни оскорбил его, назвав обезьяной. УЕФА уже назначил специального инспектора для расследования этих событий и возможных нарушений регламента.