«Сочи» одержал победу над «Актобе» со счетом 3:0 в товарищеской встрече, которая состоялась в Белеке (Турция).

Главным героем встречи стал Михаил Игнатов, оформивший дубль. Ещё один мяч на счету Антона Зиньковского.

Португальский нападающий «Актобе» Луиш Нани вышел на замену во второй половине встречи.

В рамках подготовки к сезону «Сочи» проведёт ещё одну контрольную игру — сегодня, 21 февраля, в 17:00 команда встретится с «Барсом» из Кыргызстана.

«Сочи» в таблице РПЛ идет на последнем, 16-м месте. Южане набрали 9 очков в 18 матчах.