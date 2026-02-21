«Сочи» одержал победу над «Актобе» со счетом 3:0 в товарищеской встрече, которая состоялась в Белеке (Турция).

«Сочи»
«Сочи» globallookpress.com

Главным героем встречи стал Михаил Игнатов, оформивший дубль.  Ещё один мяч на счету Антона Зиньковского.

Португальский нападающий «Актобе» Луиш Нани вышел на замену во второй половине встречи.

В рамках подготовки к сезону «Сочи» проведёт ещё одну контрольную игру — сегодня, 21 февраля, в 17:00 команда встретится с «Барсом» из Кыргызстана.

«Сочи» в таблице РПЛ идет на последнем, 16-м месте.  Южане набрали 9 очков в 18 матчах.