Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился ожиданиями от матча 27-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Эдди Хау globallookpress.com

«Думаю, каждый раз, когда мы играем с "Манчестер Сити", мы узнаем что-то новое о себе и своей игре. На протяжении многих лет они были эталоном в Премьер-лиге.

Думаю, что из этого можно извлечь пользу, и именно к этому мы стремимся, поэтому, когда мы играем с другими командами, мы стараемся развиваться и совершенствоваться.

Я думаю, они показывают отличную игру под руководством выдающегося менеджера. Они продолжают оставаться эталоном», — приводит слова Хау пресс-служба «сорок».

Матч между командами состоится сегодня, 21 февраля. Начало встречи — в 23:00 по Москве.