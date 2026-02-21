Атакующий полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне находится на финальной стадии восстановления после травмы, сообщает Corriere dello Sport.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

По информации источника, 34-летний бельгиец должен прибыть в Неаполь в воскресенье, 22 февраля, а уже на следующий день приступить к этапу реабилитации под контролем медицинского штаба клуба.

Повреждение хавбек получил 25 октября в матче против «Интера» во время исполнения пенальти. Спустя несколько дней, 29 октября, футболист перенёс операцию в Антверпене.

В нынешнем сезоне Кевин Де Брёйне провёл 11 матчей на клубном уровне, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.