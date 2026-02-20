Наставник «Фенербахче» Доменико Тедеско высказался о поражении от «Ноттингем Форест» (0:3) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.

«Могу сказать, что "Ноттингем Форест" сегодня действовал очень остро. Они были сильны, и нам было трудно навязать свою игру, потому что у нас было мало времени с мячом. В первые 30 минут они сильно прессинговали, и мы не смогли найти способ нейтрализовать их», — цитирует пресс-служба УЕФА Тедеско.

Ответная встреча в Англии состоится 26 февраля и начнется в 23:00 мск.