В первом матче 1/16 финала Лиги конференций кипрская «Омония» в родных стенах проиграла хорватской «Риеке» со счетом 0:1.
Соперники долгое время не могли открыть счет, но Даниэль Абу Аджей на 87-й минуте смог принести победу гостей.
Результат матча
ОмонияНикосия0:1РиекаРиека
0:1 Дэниел Аду-Аджей 87'
Омония: Фабиано, Яннис Масурас, Сену Кулибали, Юре Балковец, Мозес Одубаджо (Альфа Дионку 63'), Карел Эйтинг (Ангелос Неофиту 90'), Вилли Семедо, Муамер Танкович, Райан Ммаэ, Andreas Christou (Анастасиос Хадзийованнис 63'), Panagiotis Andreou
Риека: Мартин Зломислич, Анте Ореч, Младен Деветак, Анте Майсторович, Тео Баришич (Деян Петрович 74'), Тони Фрук (Амер Гояк 67'), Юстас Ласицкас, Мервей Ндоки (Торнике Морчиладзе 74'), Тьягу Данташ, Анте Матей Юрич (Дэниел Аду-Аджей 82'), Alfonso Barco
Жёлтые карточки: Panagiotis Andreou 37', Andreas Christou 49', Вилли Семедо 84', Яннис Масурас 88' — Мервей Ндоки 39', Тео Баришич 54', Торнике Морчиладзе 80'
Красная карточка: Торнике Морчиладзе 90' (Риека)
Команды проведут ответный матч в Хорватии через неделю, 26 февраля.