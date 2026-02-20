Команды проведут ответный матч в Хорватии через неделю, 26 февраля.

Соперники долгое время не могли открыть счет, но Даниэль Абу Аджей на 87-й минуте смог принести победу гостей.

В первом матче 1/16 финала Лиги конференций кипрская «Омония» в родных стенах проиграла хорватской «Риеке» со счетом 0:1.

