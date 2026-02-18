«Омония» сохранит шанс на выход в 1/8 финала ЛК?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.85

Кипрская «Омония» сыграет против хорватской «Риеки» в первом матче стыкового раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 февраля, начало — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Омония — Риека с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Омония»

Путь в плей-офф: «Омония» в основном этапе Лиги конференций занимает 15 место, киприоты в 5 матчах набрали всего 8 очков.

В осенней части еврокубка киприоты выиграли у «Рапида» (1:0), киевским «Динамо» (2:0) и обменялась голами с «Лозанной» (1:1), «Дритой» (1:1).

Последние матчи: После выхода в плей-офф Лиги конференций «Омония» провела 10 матчей на внутренней арене, так киприоты переиграли «Эносис» в рамках чемпионат Кипра (3:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Из-за перебора желтых карточек игру пропустит Матео Марич, с травмами колены из строя «Омонии» выбыли Стефан Йоветич и Фотис Кицос.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «В последних играх "Омония" одержала 9 побед и 1 поединок завершился поражением киприотов.

"Риека"

Путь в плей-офф: В основном этапе Лиги конференций "Риека" занимает 24 место, набрав 5 очков.

Хорватам удалось зацепиться за путевку благодаря победе над "Целе" (3:0) и двум ничьим против донецкого "Шахтера" (0:0) и АЕКа из Ларнаки (0:0).

Последние матчи: "Риека" после игр в Лиге конференций провела 6 встреч в хорватском первенстве. В 22-м туре хорватской лиги футболисты Виктора Санчеса переиграла "Вараждин" (3:1).

Не сыграют: В лазарете хорватского коллектива находится травмированный Миле Скорич.

Состояние команды: В последних матчах чемпионата Хорватии "Риека" выиграла у "Истры" (2:1), "Горицы" (1:0), сыграла вничью и загребским "Динамо" (0:0) и "Славеном" (2:2), а также проиграла "Осиеку" (0:1).

Статистика для ставок

"Риека" вышла в плей-офф Лиги конференций с 24 места

"Омония" вышла в плей-офф Лиги конференций с 15 места

В 2006 "Омония" переиграла "Риеку" в Лиге Европы (2:1 — победа дома и 2:2 — ничья в гостях)

Коэффициенты букмекеров: На победу "Омонии" ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.35, а победа "Риеки" — в 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.78.

Прогноз: Встречаются забивные команды, в среднем за матч "Омония" и "Риека" забивают по голу, так что киприоты и хорваты вполне могут обменяться голами.

1.85 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Омония» — «Риека» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.

Прогноз: "Риека" в обороне играет крайне успешно, в победной игре против "Целе" и в матчах против "Шахтера" и "АЕКа" из Ларнаки, хорваты не пропустили ни одного мяча.

1.83 «Риека» не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Омония» — «Риека» принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: "Риека" не проиграет с коэффициентом 1.83.