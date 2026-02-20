«ПСЖ» перечислил бывшему форварду команды Килиану Мбаппе четыре из шести миллионов евро оставшейся задолженности. При этом спор между сторонами по-прежнему не урегулирован, сообщает L'Equipe.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Разногласия длятся с лета 2024 года, когда нападающий перешёл в «Реал» на правах свободного агента. В декабре 2025 года трудовой суд Парижа обязал «ПСЖ» выплатить игроку 60,9 млн евро: 55 млн — в качестве зарплаты и бонусов, а ещё около 5,9 млн — в виде отпускных и процентов.

По информации источников, 55 млн евро футболист уже получил. После визита судебных приставов парижский клуб перевёл ещё 4 млн евро, однако задолженность в размере 2 млн евро остаётся непогашенной.

В «ПСЖ» заявляют, что полностью рассчитались с игроком, объясняя расхождения спецификой структуры выплат. В то же время источники, знакомые с ситуацией, оспаривают эту позицию.

В текущем сезоне 27-летний Мбаппе провёл за «Реал» 32 матча во всех турнирах, забил 38 мячей и отдал шесть результативных передач.