Защитник «Реала» Дин Хейсен получил травму и пропустит ближайшие матчи.

Дин Хейсен globallookpress.com

«После проведенных сегодня медицинских обследований у нашего игрока Дина Хейсена была диагностирована мышечная травма правой икроножной мышцы. За его восстановлением будут следить», — говорится в заявлении «Реала».

Журналист Мельхор Руис сообщил о том, что на восстановление футболисту понадобится примерно пять-семь дней.

В текущем сезоне Хейсен принял участие в 27 встречах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.