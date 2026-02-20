В первом матче 1/16 финала Лиги конференций словенский «Целе» на выезде победил «Дриту» из Косово со счетом 3:2.
В составе победителей забивали Армандас Кучиш, Милот Авдили и Мацей Поплатник. За хозяев отличились Блерим Красники и Лиридон Балай.
Результат матча
ДритаГнилане2:3ЦелеЛига конференций. 1/16 финала
0:1 Армандас Кучис 19' 0:2 Милот Авдили 41' 1:2 Блерим Красники 59' 2:2 Лиридон Балай 75' 2:3 Matej Poplatnik 90+4'
Дрита: Фатон Малоку, Эгзон Бейтулай, Радди Овука, Весель Лимай, Альберт Дабигай, Ветон Туша (Oniks Grezda 76'), Альмир Айзерай (Лиридон Балай 46'), Kristal Abazaj (Блерим Красники 46'), Besnik Krasniqi, Jorgo Pellumbi, Kemehlo Nguena (Флорент Рамадани 59')
Целе: Жан-Лук Лебан, Артемиюс Тутишкинас, Лукаш Бейгер, Хуанхо Ньето, Милот Авдили (Руди Пожег 82'), Никита Иосифов, Свит Сешлар, Darko Hrka, Марио Квесич (Ivica Vidovic 88'), Армандас Кучис (Matej Poplatnik 63'), Ivan Calusic
Жёлтые карточки: Весель Лимай 10', Эгзон Бейтулай 61' — Марио Квесич 48', Matej Poplatnik 65', Хуанхо Ньето 78'
Команды проведут ответный матч в Словении через неделю, 26 февраля.