В первом матче 1/16 финала Лиги конференций словенский «Целе» на выезде победил «Дриту» из Косово со счетом 3:2.

В составе победителей забивали Армандас Кучиш, Милот Авдили и Мацей Поплатник. За хозяев отличились Блерим Красники и Лиридон Балай.

Результат матча

Дрита Гнилане 2:3 Целе Лига конференций. 1/16 финала

0:1 Армандас Кучис 19' 0:2 Милот Авдили 41' 1:2 Блерим Красники 59' 2:2 Лиридон Балай 75' 2:3 Matej Poplatnik 90+4'

Дрита: Фатон Малоку, Эгзон Бейтулай, Радди Овука, Весель Лимай, Альберт Дабигай, Ветон Туша ( Oniks Grezda 76' ), Альмир Айзерай ( Лиридон Балай 46' ), Kristal Abazaj ( Блерим Красники 46' ), Besnik Krasniqi, Jorgo Pellumbi, Kemehlo Nguena ( Флорент Рамадани 59' )

Целе: Жан-Лук Лебан, Артемиюс Тутишкинас, Лукаш Бейгер, Хуанхо Ньето, Милот Авдили ( Руди Пожег 82' ), Никита Иосифов, Свит Сешлар, Darko Hrka, Марио Квесич ( Ivica Vidovic 88' ), Армандас Кучис ( Matej Poplatnik 63' ), Ivan Calusic

Жёлтые карточки: Весель Лимай 10', Эгзон Бейтулай 61' — Марио Квесич 48', Matej Poplatnik 65', Хуанхо Ньето 78'